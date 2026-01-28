Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:44, 28 января 2026Путешествия

Два россиянина пропали без вести в Египте

Двое туристов из России пропали без вести в Египте
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Два россиянина отправились в Египет и пропали без вести накануне поездки домой. Об этом сообщает РИА Новости.

21 января Владислав Ревенко и Никита Таланов прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх на шесть дней. «Они самостоятельно поехали на автобусе в Каир. Сын писал, что доехал и разместился в гостинице», — рассказал отец одного из путешественников Павел Ревенко.

По словам родственника, туристы перестали выходить на связь 26 января и пропустили обратный рейс авиакомпании Red Sea Airlines до России.

Ранее британские туристы напали на многодетную российскую семью в Египте. Это произошло в пятизвездочной гостинице Sunrise Arabian Beach Resort в Шарм-эш-Шейхе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бегство Асада из Сирии привело к возрождению ИГИЛ. Что об этом известно и как может отреагировать Россия?

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Военкор показал Константиновку с воздуха и раскрыл подробности о боях за город

    К арестованным за проникновение на военную базу США россиянкам отказались пускать родных

    Почетный президент РФС оценил необходимость возвращения Захаряна в «Динамо»

    Популярный российский комик купил русскую газету в США и удивился

    Назван рабочий способ бросить курить вейпы

    Россиянка родила около регистратуры медцентра

    Известный экономист увидел желание Зеленского уничтожить Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok