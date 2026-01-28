Два россиянина пропали без вести в Египте

Два россиянина отправились в Египет и пропали без вести накануне поездки домой. Об этом сообщает РИА Новости.
21 января Владислав Ревенко и Никита Таланов прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх на шесть дней. «Они самостоятельно поехали на автобусе в Каир. Сын писал, что доехал и разместился в гостинице», — рассказал отец одного из путешественников Павел Ревенко.
По словам родственника, туристы перестали выходить на связь 26 января и пропустили обратный рейс авиакомпании Red Sea Airlines до России.
Ранее британские туристы напали на многодетную российскую семью в Египте. Это произошло в пятизвездочной гостинице Sunrise Arabian Beach Resort в Шарм-эш-Шейхе.