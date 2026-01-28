Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:50, 28 января 2026Мир

Двух россиянок задержали в США

Посольство РФ: В Калифорнии задержали двух россиянок и готовят к репатриации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tom Brenner / Reuters

Власти США задержали двух россиянок, которые якобы совершили «несанкционированный въезд» на территорию военной базы «Кэмп Пендлтон» в Калифорнии. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба посольства РФ в США.

Инцидент предположительно произошел 26 января. В диппредставительстве рассказали, что гражданки России находятся в местном депортационном центре и ожидают репатриации. Отмечается, что Госдепартамент США не уведомлял российскую сторону о задержании женщин. В свою очередь, в посольстве отметили, что американскому ведомству была направлена дипломатическая нота.

Ранее в США мужчина дважды посадил небольшой самолет на базе военно-морского флота и попал в тюрьму. 37-летний Эндрю Кайл Уайт признал себя виновным в краже государственного имущества и незаконном проникновении на военную базу на острове Сан-Клементе у берегов штата Калифорния.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина захотела составить два мирных соглашения. Кто и с кем, по мнению Киева, должен подписывать документы?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Названы особенности оргазма у пожилых женщин

    Участника Олимпиады из списка самых разыскиваемых преступников в мире арестовали

    В Киеве раздались взрывы

    Стивен Сигал захотел избавиться от особняка на Рублевке

    Двух россиянок задержали в США

    Девушка организовала вонючую месть токсичному соседу своего бойфренда

    Трамп оценил внешний вид Макрона на саммите в Давосе фразой «что, черт возьми, это было»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok