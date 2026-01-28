Двух россиянок задержали в США

Посольство РФ: В Калифорнии задержали двух россиянок и готовят к репатриации

Власти США задержали двух россиянок, которые якобы совершили «несанкционированный въезд» на территорию военной базы «Кэмп Пендлтон» в Калифорнии. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба посольства РФ в США.

Инцидент предположительно произошел 26 января. В диппредставительстве рассказали, что гражданки России находятся в местном депортационном центре и ожидают репатриации. Отмечается, что Госдепартамент США не уведомлял российскую сторону о задержании женщин. В свою очередь, в посольстве отметили, что американскому ведомству была направлена дипломатическая нота.

Ранее в США мужчина дважды посадил небольшой самолет на базе военно-морского флота и попал в тюрьму. 37-летний Эндрю Кайл Уайт признал себя виновным в краже государственного имущества и незаконном проникновении на военную базу на острове Сан-Клементе у берегов штата Калифорния.