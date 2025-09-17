Из жизни
16:35, 17 сентября 2025Из жизни

Мужчина дважды посадил самолет на военно-морской базе и угнал оттуда внедорожник

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Henry Romero / Reuters

В США мужчина дважды посадил небольшой самолет на базе военно-морского флота и попал в тюрьму. Об этом сообщает NBC San Diego.

37-летний Эндрю Кайл Уайт признал себя виновным в краже государственного имущества и незаконном проникновении на военную базу на острове Сан-Клементе у берегов штата Калифорния.

Первая посадка закончилась официальным предупреждением о недопустимости таких действий. После второй посадки он угнал с базы бронированный внедорожник Ford F-150 стоимостью почти 16 тысяч долларов (примерно 1,3 миллиона рублей). В нем Уайт стал разъезжать по острову и снес несколько заблокированных ворот. Его действия причинили ущерб на сумму более восьми тысяч долларов (примерно 662 тысячи рублей).

Вторжение Уайта на базу обошлось налогоплательщикам в 500 тысяч долларов (примерно 41,4 миллиона рублей) и потребовало почти 500 человеко-часов на ликвидацию последствий. Федеральные прокуроры отметили, что военные были вынуждены действовать в условиях полной блокировки острова, не зная намерений злоумышленника.

Суд назначил слушание по делу на 29 сентября. Уайту грозит более 10 лет тюрьмы. Ранее он срезал электронный браслет и в настоящее время находится под стражей. Что заставило его совершить подобные правонарушения, неизвестно.

Ранее 19-летний блогер из США незаконно посадил свой одномоторный самолет Cessna 182Q в Антарктиде, где был задержан. Он провел несколько месяцев на базе, принадлежащей Чили.

    Все новости