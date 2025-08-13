Подросток нелегально посадил самолет в Антарктиде и не смог покинуть ее

Юный блогер из США застрял на базе в Антарктиде из-за нарушения правила полета

Американский блогер Итан Го уже два месяца не может покинуть чилийскую базу в Антарктиде после того, как нелегально посадил там самолет. Об этом сообщает NBC San Diego.

19-летний американец пытался установить рекорд как самый молодой пилот, совершивший одиночный перелет на все континенты. Вместо разрешенного полета над Пунта-Аренас он направил свой одномоторный самолет Cessna 182Q в Антарктиду, где был задержан. Теперь Го застрял на чилийской базе и пока не может вернуться домой. Из-за антарктической зимы вылет задерживается, а его самолет признан непригодным для полета.

В понедельник, 11 августа, судья снял с Го обвинения за нарушения правил авиасообщения в рамках соглашения с адвокатами и чилийскими прокурорами. По решению суда, ему следует в течение 30 дней перевести 30 тысяч долларов (около 2,7 миллиона рублей) в фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями. Кроме того, он должен покинуть страну при первой возможности, а въезд на территорию Чили будет для него закрыт на три года. Прокуратура также потребовала, чтобы Го полностью оплатил расходы на «обеспечение безопасности самолета и собственное содержание» во время пребывания на базе, а также все затраты на возвращение. После решения суда Го сообщил журналистам, что «доволен исходом дела».

«Я надеюсь, что мне скоро разрешат улететь», — заявил блогер. Он также сообщил, что обсуждает со своим адвокатом возможность восстановления летной годности своего воздушного судна.

