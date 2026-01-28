Реклама

Ценности
11:33, 28 января 2026

Экс-возлюбленный Ирины Шейк похвастался часами за 21 миллион рублей

Футболист Том Брэди похвастался часами бренда Patek Phillippe за 21 млн рублей
Мария Винар

Фото: @tombrady

Экс-возлюбленный российской супермодели Ирины Шейк, игрок в американский футбол Том Брэди похвастался роскошным аксессуаром на чемпионате NFC между командами «Сиэтл Сихокс» и «Лос-Анджелес Рэмс». Об этом пишет Page Six.

Журналисты обратили внимание на сторис в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) 48-летнего футболиста. Он опубликовал снимки, на которых показал часы швейцарского бренда Patek Phillippe, украшенные бриллиантами и синими сапфирами.

По данным издания, модель Aquanaut Luce, изготовленная из белого золота, стоит 285 тысяч долларов (около 21,7 миллиона рублей). При этом на сайтах перепродажи стоимость часов может варьироваться от 550 до 850 тысяч долларов (от 42 до 64 миллионов рублей).

В декабре прошлого года Ирину Шейк и Тома Брэди заподозрили в возобновлении романа. По словам инсайдеров, знаменитости вновь начали встречаться после расставания в 2023 году. Однако они отметили, что их отношения несерьезны.

