Ирину Шейк и Тома Брэди заподозрили в возобновлении романа

Daily Mail: Супермодель Ирина Шейк и футболист Том Брэди начали встречаться

Анонимные источники заподозрили российскую супермодель Ирину Шейк и игрока в американский футбол Тома Брэди в возобновлении романа. Об этом пишет Daily Mail.

По словам инсайдеров, знаменитости вновь начали встречаться после расставания в 2023 году. Однако они отметили, что отношения манекенщицы и футболиста несерьезны.

«Том и Ирина придерживаются одного мнения: они не ищут ничего серьезного. Они находят время друг для друга, когда могут, и на этом все. Оба ни с кем больше не встречаются. Если кто-то спросит, оба официально свободны», — рассказали собеседники портала.

В октябре прошлого года стала известна причина расставания Ирины Шейк и Тома Брэди. Сообщалось, что спортсмен не смог полностью посвятить себя отношениям.