Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:56, 11 декабря 2025Ценности

Ирину Шейк и Тома Брэди заподозрили в возобновлении романа

Daily Mail: Супермодель Ирина Шейк и футболист Том Брэди начали встречаться
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid / Legion-Media

Анонимные источники заподозрили российскую супермодель Ирину Шейк и игрока в американский футбол Тома Брэди в возобновлении романа. Об этом пишет Daily Mail.

По словам инсайдеров, знаменитости вновь начали встречаться после расставания в 2023 году. Однако они отметили, что отношения манекенщицы и футболиста несерьезны.

«Том и Ирина придерживаются одного мнения: они не ищут ничего серьезного. Они находят время друг для друга, когда могут, и на этом все. Оба ни с кем больше не встречаются. Если кто-то спросит, оба официально свободны», — рассказали собеседники портала.

В октябре прошлого года стала известна причина расставания Ирины Шейк и Тома Брэди. Сообщалось, что спортсмен не смог полностью посвятить себя отношениям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский потребовал вынести на референдум вопрос по уступкам территорий

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    ВСУ получат бронеодеяла

    Рютте призвал европейцев готовиться к войне времен «дедов и прадедов»

    Найден гигантский клад древнеримских монет

    Россиян призвали поставить дома новый вид новогодних елок

    В Подмосковье автору лучшей елочной игрушки пообещали снегокат

    Миранчук подешевел по итогам сезона MLS

    Захарова назвала Европу дойной коровой США

    ВСУ прервали доклад российских военных из Северска Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok