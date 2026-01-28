Жданова: ЕС накачивает Украину оружием вне зависимости от переговоров

Европейский союз (ЕС) продолжает накачивать Украину оружием вне зависимости от переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова, ее слова приводит ТАСС.

«В Брюсселе особо этого и не скрывают, подчеркивая, что вне зависимости от результатов российско-американских встреч на высшем уровне, Евросоюз продолжит накачку киевского режима оружием и финансами. Однако это лишь создает завалы на пути урегулирования», — уличила Жданова.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал угрозой для НАТО успехи России на Украине. По его мнению, чем стабильнее ситуация с миром на Украине, тем скорее она сможет защитить свои интересы и тем лучше будет для всей Европы.