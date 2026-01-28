Реклама

ЕС уличили в накачивании Украины оружием без оглядки на переговоры

Жданова: ЕС накачивает Украину оружием вне зависимости от переговоров
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) продолжает накачивать Украину оружием вне зависимости от переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова, ее слова приводит ТАСС.

«В Брюсселе особо этого и не скрывают, подчеркивая, что вне зависимости от результатов российско-американских встреч на высшем уровне, Евросоюз продолжит накачку киевского режима оружием и финансами. Однако это лишь создает завалы на пути урегулирования», — уличила Жданова.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал угрозой для НАТО успехи России на Украине. По его мнению, чем стабильнее ситуация с миром на Украине, тем скорее она сможет защитить свои интересы и тем лучше будет для всей Европы.

