Россия
22:52, 28 января 2026Россия

Фуры намертво заблокировали въезд в Москву и область по двум шоссе

Юлия Мискевич
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Фуры намертво закрыли въезд в Москву и область по Горьковскому шоссе и шоссе Энтузиастов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что грузовики по несколько часов буксуют на подъеме и полностью перекрывают движение в сторону столицы. Два дня назад такие заторы были в Подольске и Люберцах.

«Водители стоят в двухкилометровой очереди по 4-5 часов. Пробка растет с каждой минутой — уже 7 баллов», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 29 января, в мегаполисе ожидается снег, местами он будет сильным. Температура воздуха при этом будет достигать минус 9-11 градусов в Москве и минус 8-13 градусов — по области.

