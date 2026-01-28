Реклама

Экономика
19:59, 28 января 2026Экономика

Раскрыта продолжительность снегопада в Москве

Гидрометцентр: Снегопад в Москве продлится еще сутки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Снегопад в Москве продлится еще сутки. Продолжительность осадков в столице раскрыли синоптики Гидрометцентра России.

Так, в ночь на четверг, 29 января, в мегаполисе ожидается снег, местами он будет сильным. Температура воздуха при этом будет достигать минус 9-11 градусов в Москве и минус 8-13 градусов — по области.

Днем снег продолжит идти, а столбики термометров покажут от минус 7 до минус 9 градусов в столице и от минус 6 до минус 11 градусов — в Подмосковье. В пятницу, 30 января, ожидается облачная с прояснениями погода. На этом фоне тоже возможен снег, но он уже будет небольшим и локальным.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что предстоящие выходные в Москве будут морозными и ветреными. Температура воздуха опустится до минус 18 градусов Цельсия, предсказала синоптик.

    

