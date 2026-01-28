Реклама

19:50, 28 января 2026Экономика

Москвичам предсказали погоду на выходных

Синоптик Позднякова: В выходные в Москву придут 18-градусные морозы и ветер
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В субботу и воскресенье, 31 января и 1 февраля, в Москву придут 18-градусные морозы, ветер и небольшой снег. Погоду на предстоящих выходных предсказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

Синоптик уточнила, что снега в выходные будет гораздо меньше, чем на неделе. «Погода облачная с прояснениями, а вот то, что касается температуры, она будет существенно понижаться. В ночь на субботу минимальная температура уже минус 16-18 в Москве, по области до минус 20», — рассказала Позднякова.

Днем 31 января воздух прогреется до минус 14-16 градусов в городе и до минус 13-18 градусов — по области. В воскресенье, 1 февраля, морозная погода сохранится. Ночью столбики термометров покажут от минус 17 до минус 22, а днем — от минус 13 до минус 18 градусов. Такие показатели на 9-10 градусов ниже климатической нормы, подчеркнула Позднякова.

Снегопады, которые обрушились на Москву на этой неделе, приблизились к полувековому рекорду. По прогнозам синоптиков, к вечеру среды, 28 января, столица может обновить метеорекорд 49-летней давности. Если к концу дня в городе выпадет больше 10 миллиметров осадков, то будет побит абсолютный суточный рекорд, державшийся с 1977 года.

