14:56, 28 января 2026

Гигантские сабо Crocs в виде деталей Lego высмеяли в сети фразой «Канье Уэст одобряет»

Мария Винар

Фото: Crocs x Lego

Американский бренд Crocs выпустил сабо в виде деталей Lego и подвергся насмешкам в сети. Комментарии появились в X.

Информационное издание Pubity опубликовала фото с рекламной кампанией марки. На них запечатлен манекенщик, позирующий в ярко-красной гигантской обуви. В описании к посту портал отметил, что новинка будет продаваться за 150 долларов (около 11 тысяч рублей).

Пользователи сети удивились необычному дизайну обуви и отметили, что на нее может обратить особое внимание один из самых скандальных рэперов. «Канье Уэст одобряет», «Зачем?», «Кто вообще стал бы это покупать?», «Как в них ходить?», «Благодаря этой обуви на детали Lego теперь не так больно наступать», — рассуждали юзеры.

Ранее складные кроссовки Balenciaga попали на видео и вызвали споры в сети.

