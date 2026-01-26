Складные кроссовки Balenciaga попали на видео и вызвали споры в сети

Необычная обувь французского бренда Balenciaga попала на видео и вызвала споры в сети. Пост появился на странице Highsnobiety в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет о складных кроссовках Pocket Shoe («Карманная обувь»), которые были представлены на показе новой осенне-зимней коллекции марки в Париже. Эти кроссовки складываются пополам подошвой наружу и застегиваются на молнию, принимая компактную форму.

На размещенных кадрах продемонстрирована модель серого цвета с логотипом бренда. Зрители оценили обувь в комментариях. Часть юзеров благосклонно отнеслись к новинке: «Наверное, самое толковое, что сделала Balenciaga за последние 15 лет», «Огонь», «Это очень круто», «Лучшая обувь 2026 года».

Другие пользователи раскритиковали изделие. «Бессмысленное потребительство», «Такие уродливые», «Обувь для стариков?», «Это так глупо», — заявили они.

В августе 2025 года сообщалось, что Balenciaga выпустила мужскую сумку в виде мятого пакета за 79 тысяч рублей.