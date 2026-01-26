Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:36, 26 января 2026Ценности

Складные кроссовки Balenciaga попали на видео и вызвали споры в сети

Алина Гостева
Алина Гостева

Необычная обувь французского бренда Balenciaga попала на видео и вызвала споры в сети. Пост появился на странице Highsnobiety в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет о складных кроссовках Pocket Shoe («Карманная обувь»), которые были представлены на показе новой осенне-зимней коллекции марки в Париже. Эти кроссовки складываются пополам подошвой наружу и застегиваются на молнию, принимая компактную форму.

На размещенных кадрах продемонстрирована модель серого цвета с логотипом бренда. Зрители оценили обувь в комментариях. Часть юзеров благосклонно отнеслись к новинке: «Наверное, самое толковое, что сделала Balenciaga за последние 15 лет», «Огонь», «Это очень круто», «Лучшая обувь 2026 года».

Другие пользователи раскритиковали изделие. «Бессмысленное потребительство», «Такие уродливые», «Обувь для стариков?», «Это так глупо», — заявили они.

В августе 2025 года сообщалось, что Balenciaga выпустила мужскую сумку в виде мятого пакета за 79 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Нашедший в мессенджере работу россиянин получил срок

    В Китае заявили об историческом для России президентском сроке Путина

    Британцев призвали научиться у русских мату и производству самогона

    Российский «Варан» задействовали в минировании

    Мужчина поджег дом с россиянкой и ее детьми внутри

    В Еврокомиссии высказались о сроках вступления Украины в ЕС

    Собака помогла поймать убийцу и получила награду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok