Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:32, 28 января 2026Интернет и СМИ

Гоблин высказался о порно

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, посетовал на повсеместную доступность порнографии. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна во «ВКонтакте», он заявил о серьезной опасности такого контента для несовершеннолетних.

«Это детям натурально мозги набекрень сворачивает. Потому что, если потом начинают происходить какие-то настоящие контакты, оказывается, все не так», — высказался Пучков. Он выразил мнение, что молодые люди, выросшие на порнографии, могут в дальнейшем разочароваться в реальных интимных отношениях и предпочитать им контент для взрослых.

Гоблин также счел, что в публичном поле недостаточно обсуждается вред порнографии для несовершеннолетних и тот факт, что она зачастую представлена в соцсетях. «Под все эти крики о борьбе за то, чтобы детей оградить от всякой мерзости, про порнографию пока что не сказали ни слова», — добавил он.

Ранее Пучков назвал западные СМИ машиной по оболваниванию населения. По его словам, западные издания формируют неверное представление о России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Грузии высказались о санкциях против России и отправке войск на Украину

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Рубио заявил об одном нерешенном вопросе по Украине

    Мощный пожар охватил производственные помещения с людьми внутри в Одинцово

    Жители Киева вышли на митинг из-за ситуации с энергетикой

    Россиянам назвали способ вернуть деньги за отопление

    Мужчин предупредили об опасном для потенции виде спорта

    Песков оценил ход легализации онлайн-казино в России

    Макрон заявил об усилении давления на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok