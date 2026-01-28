Гоблин высказался о порно

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, посетовал на повсеместную доступность порнографии. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна во «ВКонтакте», он заявил о серьезной опасности такого контента для несовершеннолетних.

«Это детям натурально мозги набекрень сворачивает. Потому что, если потом начинают происходить какие-то настоящие контакты, оказывается, все не так», — высказался Пучков. Он выразил мнение, что молодые люди, выросшие на порнографии, могут в дальнейшем разочароваться в реальных интимных отношениях и предпочитать им контент для взрослых.

Гоблин также счел, что в публичном поле недостаточно обсуждается вред порнографии для несовершеннолетних и тот факт, что она зачастую представлена в соцсетях. «Под все эти крики о борьбе за то, чтобы детей оградить от всякой мерзости, про порнографию пока что не сказали ни слова», — добавил он.

Ранее Пучков назвал западные СМИ машиной по оболваниванию населения. По его словам, западные издания формируют неверное представление о России.