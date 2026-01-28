Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:50, 28 января 2026Ценности

Кейт Миддлтон показала новый образ на публике

Кейт Миддлтон показала на публике новый образ с уложенными в косу волосами
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Ian Vogler - WPA Pool / Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон показала новый образ на публике. Видео появилось в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость встретилась с представителями благотворительной организации Mind Over Mountains, занимающейся поддержкой психического здоровья посредством общения с природой. Она прогулялась в национальном парке Пик-Дистрикт, продемонстрировав уложенные в косу волосы вместо привычно распущенных и уложенных волнами прядей.

При этом супруга принца Уильяма надела кепку Baker Boy, приталенную зеленую куртку Dubarry of Ireland и облегающие коричневые джинсы в сочетании с ботинками Berghaus.

«Невероятно ценно наблюдать, как такие программы помогают людям вновь обрести себя, развить стойкость и найти спокойствие в поддерживающей среде», — гласила подпись к кадрам.

Ранее в январе Кейт Миддлтон появилась на публике в одежде собственного производства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские «Опустошители» прибыли в Иран. В сеть попали первые фото техники

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Подушка спасла спящего мужчину от пули

    Раскрыты секретные коды для смартфонов

    Малышева неожиданно встретила президента европейской страны и захотела его поблагодарить

    Турист упал в океан с обрыва на пляже и был найден бездыханным неделю спустя

    Канделаки подала в суд на ритуальное бюро

    Раскрыта продолжительность снегопада в Москве

    Раскрыты 7 причастных к атаке FPV-дронов на российские аэродромы в ходе операции «Паутина»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok