Мигранта арестовали в России за посты с популяризацией террористов

На Сахалине суд арестовал мигранта за посты с оправданием террористов

На Сахалине суд арестовал мигранта за посты с популяризацией и оправданием террористов. Об этом пишет «Интерфакс».

В отношении иностранца следователи возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета»).

По версии следствия, мужчина размещал в мессенджере Telegram материалы, которые популяризировали деятельность запрещенной в России террористической организации и оправдывали террористические действия.

Ранее в Забайкальском крае суд приговорил к пяти годам колонии общего режима местного жителя за призывы в интернете.