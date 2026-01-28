Реклама

Экономика
11:54, 28 января 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: menur / Shutterstock / Fotodom

На Филиппинах зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,9. О стихийном бедствии в стране сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 14:48 по местному времени (10:47 по мск). Эпицентр располагался в 30 километрах к юго-западу от города Каламансиг, население которого составляет примерно 13 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Накануне сопоставимое по силе землетрясение было зафиксировано неподалеку от места недавних толчков — в 39 километрах к юго-западу от Каламансига. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,4.

