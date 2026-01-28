Москвичам пообещали продолжение снегопадов

Синоптик Леус: В Москве продолжит идти снег

Москва в среду, 28 января, останется в полосе атмосферного фронта, продолжит идти снег. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Облачная гряда продолжит закрывать небо плотной пеленой. Вновь пройдёт снег, местами сильный, выводя высоту снежного покрова на максимальные отметки нынешней зимы.

Температурный фон опустится чуть ниже дневной климатической нормы. Днем ожидается минус 6-8 градусов Цельсия, по области минус 5-10 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметра ртутного столба.

В четверг, 29 января, временами пройдет снег, ночью минус 9-11 градусов, днем минус 7-9 градусов.

Ранее москвичам предсказали холодное начало февраля, а также вторую декаду этого месяца с температурой ниже нормы. В последние дни февраля температура может превысить норму.