Москвичам пообещали морозный февраль

Синоптик Леус: Температура в феврале будет держаться на пару градусов ниже нормы

Наступившее в столице под конец января похолодание задержится — морозным для Москвы выдастся и начало февраля. Своим прогнозом с горожанами в Telegram-канале поделился главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По сведениям синоптика, 1 и 2 февраля в Москве ожидается около минус 10-15 градусов. Такой показатель ниже средних температурных значений за много лет, подчеркнул Леус. В первые дни февраля возможен снегопад. Ниже нормы температура будет держаться в мегаполисе вплоть до конца первой декады февраля — аномалия, по расчетам Леуса, составит около 4-6 градусов.

Холоднее нормы окажется и вторая декада месяца. Надеяться на возвращение климатически верных показателей стоит лишь к концу зимы, считает метеоролог. Вероятно, что температура в последние февраля даже превысит норму, допустил Леус. В целом в течение февраля столбики термометров в столице будет держаться ниже нормы на 1-2 градуса.

В то же время климатолог Владимир Клименко пообещал москвичам раннюю весну в 2026 году.