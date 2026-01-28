Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:23, 28 января 2026Экономика

Москвичей предупредили об аномальных холодах

КГХ: Погода в Москве будет на 7-12 градусов холоднее нормы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

С 30 января по 2 февраля погода в Москве будет аномально холодной. Об этом предупредили жителей города специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы в своем Telegram-канале.

«Среднесуточная температура воздуха может быть на 7-12 градусов ниже климатической нормы», — спрогнозировали эксперты. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до отметки в минус 25 градусов Цельсия, подчеркнули в КГХ.

Специалисты добавили, что на фоне таких погодных условий городские службы будут заблаговременно регулировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что предстоящие выходные в Москве, 31 января и 1 февраля, будут морозными и ветреными. Температура воздуха опустится до минус 18 градусов Цельсия, предсказала синоптик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Грузии высказались о санкциях против России и отправке войск на Украину

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    ВСУ попытались атаковать Крым

    Мощнейшее уничтожение пехоты и техники ВСУ сняли на видео

    На Украине заявили о дефиците мощности в энергосистеме страны

    Рубио сделал громкое заявление вокруг ситуации на Украине

    Одержимую принцем Гарри женщину заметили в нескольких метрах от него в суде

    Сидни Суини запустила бренд нижнего белья и снялась в провокационной рекламе. Почему ее бюстгальтерами заинтересовалась полиция?

    Рубио заявил об одном нерешенном вопросе по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok