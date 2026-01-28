Москвичей предупредили об аномальных холодах

КГХ: Погода в Москве будет на 7-12 градусов холоднее нормы

С 30 января по 2 февраля погода в Москве будет аномально холодной. Об этом предупредили жителей города специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы в своем Telegram-канале.

«Среднесуточная температура воздуха может быть на 7-12 градусов ниже климатической нормы», — спрогнозировали эксперты. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до отметки в минус 25 градусов Цельсия, подчеркнули в КГХ.

Специалисты добавили, что на фоне таких погодных условий городские службы будут заблаговременно регулировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что предстоящие выходные в Москве, 31 января и 1 февраля, будут морозными и ветреными. Температура воздуха опустится до минус 18 градусов Цельсия, предсказала синоптик.