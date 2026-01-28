Москвичей призвали не садиться за руль авто

Дептранс призвал москвичей пересесть на метро

Из-за неблагоприятных погодных условий жителям Москвы стоит пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт. Сделать это призвал Дептранс в Telegram-канале.

Тяжелая ситуация на столичных дорогах ожидается 29 января. «Из-за погодных условий и возможных локальных ограничений в центре города путь на машине может сильно увеличиться — по возможности выбирайте для поездок городской транспорт», — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что при поездках на машине необходимо учитывать возможные задержки, а также готовиться к возможным изменениям в движении и заранее продумывать альтернативные пути.

Ранее сообщалось, что в Москве автомобильная авария на проспекте Андропова затруднила движение транспорта.

