Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:34, 28 января 2026Экономика

Москвичей призвали не садиться за руль авто

Дептранс призвал москвичей пересесть на метро
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Из-за неблагоприятных погодных условий жителям Москвы стоит пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт. Сделать это призвал Дептранс в Telegram-канале.

Тяжелая ситуация на столичных дорогах ожидается 29 января. «Из-за погодных условий и возможных локальных ограничений в центре города путь на машине может сильно увеличиться — по возможности выбирайте для поездок городской транспорт», — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что при поездках на машине необходимо учитывать возможные задержки, а также готовиться к возможным изменениям в движении и заранее продумывать альтернативные пути.

Ранее сообщалось, что в Москве автомобильная авария на проспекте Андропова затруднила движение транспорта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Грузии высказались о санкциях против России и отправке войск на Украину

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    ВСУ попытались атаковать Крым

    Мощнейшее уничтожение пехоты и техники ВСУ сняли на видео

    На Украине заявили о дефиците мощности в энергосистеме страны

    Рубио сделал громкое заявление вокруг ситуации на Украине

    Одержимую принцем Гарри женщину заметили в нескольких метрах от него в суде

    Сидни Суини запустила бренд нижнего белья и снялась в провокационной рекламе. Почему ее бюстгальтерами заинтересовалась полиция?

    Рубио заявил об одном нерешенном вопросе по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok