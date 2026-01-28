Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:04, 28 января 2026Забота о себе

Мужчин предупредили об опасном для потенции виде спорта

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom  

Специалист по эстетической медицине и основатель мужской клиники в Нью-Йорке Крис Бустаманте предупредил об опасности велоспорта для потенции. Его слова цитирует New York Post.

Эксперт подчеркнул, что физическая активность является одним из главных способов сохранить эректильную функцию до старости. Тем не менее он предупредил мужчин, что велоспорт имеет противопоказания. «Мы наблюдаем более высокую корреляцию с эректильной дисфункцией у велосипедистов», — заявил Бустаманте.

Специалист подчеркнул, что использование специальной сидушки не имеет принципиального значения. «Постоянное давление на промежность со временем повреждает нервы и сосуды в тканях между половым органом и анусом», — считает врач.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Бустамант добавил, что для поддержания мужского сексуального здоровья следует ежедневно выполнять 30-минутную тренировку. Кроме того, он рекомендовал сбалансированно питаться и наладить сон.

Ранее уролог Марк Гадзиян посоветовал исключить из рациона мужчин несколько продуктов. По его словам, избыток соли снижает уровень тестостерона, а пиво негативно действует на половое влечение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Грузии высказались о санкциях против России и отправке войск на Украину

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Рубио заявил об одном нерешенном вопросе по Украине

    Мощный пожар охватил производственные помещения с людьми внутри в Одинцово

    Жители Киева вышли на митинг из-за ситуации с энергетикой

    Россиянам назвали способ вернуть деньги за отопление

    Мужчин предупредили об опасном для потенции виде спорта

    Песков оценил ход легализации онлайн-казино в России

    Макрон заявил об усилении давления на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok