07:00, 22 января 2026Забота о себе

Врач призвал исключить из меню несколько продуктов ради хорошего секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Уролог Марк Гадзиян предупредил женщин, что если они будут кормить партнера определенными продуктами, то качество секса заметно снизится. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Гадзияна, избыток соли в рационе приводит к снижению концентрации тестостерона, а пиво обладает аналогичным свойством и дополнительно негативно влияет на половое влечение.

Также негативно влияют уровень тестостерона кофеин, соя и сахар, продолжил врач. Жирные же продукты, в которых содержится большое количество холестерина, вызывают проблемы с эрекцией. Наконец, специалист призвал не кормить мужчин белым дрожжевым хлебом, выпечкой, копчеными изделиями и чипсами.

Ранее уролог Дмитрий Журавский рассказал о причинах эректильной дисфункции. По его словам, проблемы с потенцией могут появиться при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

