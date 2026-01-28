Мужчина вернулся домой через две недели после собственных похорон

Житель Таиланда вернулся домой живым через две недели после похорон

В Таиланде житель провинции Чианграй вернулся домой и обнаружил, что семья похоронила его две недели назад. Об этом сообщает Mothership.

В начале января семья 48-летнего мужчины получила официальное уведомление от властей, что его не стало. 9 января домой доставили останки. Родные провели все необходимые религиозные ритуалы и похороны. Однако 24 января мужчина вернулся в родной поселок живой и здоровый.

Неизвестно, почему семья решила, что им доставили останки родственника. В результате расследования была установлена личность похороненного по ошибке. Его останки передали родным. Власти ведут расследование произошедшей путаницы, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

Ранее в Аргентине мужчина приехал на собственные похороны. Родным сообщили, что он попал под грузовик.