Мужчина вышел из запоя и приехал на собственные похороны

В Аргентине мужчина провел несколько дней в запое и приехал на свои похороны

В Аргентине мужчина, которого считали погибшим, приехал на собственные похороны. Об этом сообщает Daily Star.

Полиция сообщила родителям 28-летнего Максимилиано Энрике Акосты из провиции Тукуман, что его сбил грузовик с сахарным тростником. Мать Акосты опознала его по одежде и некоторым другим признакам. 23 сентября в доме аргентинца начались похороны.

Вскоре на церемонию явился сам Акоста. «Я жив!» — объявил он ошарашенным родным и друзьям. Мужчина пояснил, что несколько дней провел в запое с приятелями в соседнем городе. Когда он протрезвел и вернулся домой, то обнаружил, что его хоронят.

Останки неизвестного, которые семья Акосты пыталась предать земле, вернули на экспертизу. Брат чудесно воскресшего аргентинца рассказал, что перед этим сотрудники морга совершили еще одну ошибку. Сначала им выдали не те останки, которые опознавала мать. В данный момент в деле разбирается местная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Индии юноша начал подавать признаки жизни на собственных похоронах. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.