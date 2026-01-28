На Троекуровском кладбище началось прощание с Александром Олейниковым

На Троекуровском кладбище началось прощание с режиссером Олейниковым

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с режиссером, продюсером, членом Академии российского телевидения (АРТ) Александром Олейниковым. Об этом информирует РИА Новости.

Его дочь сообщила, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. На церемонии собрались десятки человек, они несут цветы к Большому залу Троекуровского кладбища.

Ранее стало известно, что режиссеру Александру Олейникову стало плохо в баре «Менделеев» в центре Москвы — он потерял сознание на улице и умер по дороге в больницу.

В 2011 году «Лента.ру» беседовала с режиссером, продюсировавшим фильм «Любовь-морковь».