Наука и техника
14:21, 28 января 2026Наука и техника

Назван недооцененный способ сохранить ясность ума в пожилом возрасте

AMH: Насыщенная социальная жизнь сохраняет когнитивное здоровье у пожилых людей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Xavier Lorenzo / Shutterstock / Fotodom

Насыщенная социальная жизнь связана с лучшими показателями когнитивного здоровья у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие, как уровень социальных связей отражается на памяти и мышлении в зрелом и пожилом возрасте. Работа опубликована в журнале Aging & Mental Health (AMH).

Ученые выделили три типа социальной среды — слабую, промежуточную и насыщенную — на основе 24 показателей, включая размер круга общения, социальную поддержку, чувство включенности и уровень изоляции. Анализ охватил данные почти 30 тысяч участников в возрасте от 45 до 84 лет. Затем эти профили сопоставили с результатами когнитивных тестов, оценивающих исполнительные функции, эпизодическую и перспективную память.

Результаты показали: люди с более насыщенной социальной средой в среднем демонстрировали лучшие когнитивные показатели по всем трем направлениям. Эффект был умеренным, но устойчивым, и особенно выраженным у участников старше 65 лет. Это указывает на то, что роль социальных связей может возрастать по мере старения.

Авторы подчеркивают, что исследование выявляет именно связь, а не прямую причинно-следственную зависимость: снижение когнитивных функций само по себе может приводить к социальной изоляции. Тем не менее полученные данные дополняют растущее число исследований, показывающих, что социальные контакты могут быть важным фактором поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте.

Ранее ученые выяснили, что богатый клетчаткой и витаминами рацион улучшает память и мышление.

    Обсудить
