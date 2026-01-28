Названа доля планирующих сменить профессию россиян

hh.ru: В 2026 году сменить профессию планируют 67 процентов россиян

В 2026 году сменить профессию планируют больше половины россиян. Долю задумывающихся о смене сферы деятельности назвали по итогам опроса hh.ru (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Большая часть респондентов (67 процентов) планируют уже в этом году начать работать по новой специальности. Еще 21 процент намерен сохранить текущий профиль, а 12 процентов пока не определились с дальнейшими карьерными планами.



«Готовность к смене профессионального направления в 2026 году характерна для всех возрастных групп. Однако особенно заметно это среди молодежи. Более половины респондентов 18-24 лет (51 процент) уже уверенно планируют обновления в карьере. Это говорит о высокой гибкости молодых специалистов, их стремлении пробовать разные сценарии и искать себя на современном рынке труда», — отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Чаще всего россияне задумываются об уходе в собственный бизнес и самозанятость (11 процентов). Меньше востребованы административные роли, рабочие профессии, производство и сервисное обслуживание, а также высший и средний менеджмент — по 7 процентов в каждой категории. При этом мужчины чаще всего ориентируются на производственные и сервисные области (12 против 6 процентов у женщин), а также рассматривают предпринимательские форматы занятости (11 против 10 процентов). Женщины, наряду с интересом к самостоятельной занятости, чаще выбирают административные функции (10 против 5 процентов).

Россияне хотели бы видеть в офисах озелененные пространства для отдыха и кофе-пойнты — так им будет проще бороться со стрессом. Обязательным элементом офиса озеленение рекреационных пространств считают 70 процентов россиян, 47 хотели бы видеть на работе кофе-пойнты, помещения для встреч и неформального общения, а 36 процентов нужны площадки на открытом воздухе.