Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:00, 28 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названа доля планирующих сменить профессию россиян

hh.ru: В 2026 году сменить профессию планируют 67 процентов россиян
Вячеслав Агапов

Фото: Sorbis / Shutterstock / Fotodom

В 2026 году сменить профессию планируют больше половины россиян. Долю задумывающихся о смене сферы деятельности назвали по итогам опроса hh.ru (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Большая часть респондентов (67 процентов) планируют уже в этом году начать работать по новой специальности. Еще 21 процент намерен сохранить текущий профиль, а 12 процентов пока не определились с дальнейшими карьерными планами.
 
«Готовность к смене профессионального направления в 2026 году характерна для всех возрастных групп. Однако особенно заметно это среди молодежи. Более половины респондентов 18-24 лет (51 процент) уже уверенно планируют обновления в карьере. Это говорит о высокой гибкости молодых специалистов, их стремлении пробовать разные сценарии и искать себя на современном рынке труда», — отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Чаще всего россияне задумываются об уходе в собственный бизнес и самозанятость (11 процентов). Меньше востребованы административные роли, рабочие профессии, производство и сервисное обслуживание, а также высший и средний менеджмент — по 7 процентов в каждой категории. При этом мужчины чаще всего ориентируются на производственные и сервисные области (12 против 6 процентов у женщин), а также рассматривают предпринимательские форматы занятости (11 против 10 процентов). Женщины, наряду с интересом к самостоятельной занятости, чаще выбирают административные функции (10 против 5 процентов).

Россияне хотели бы видеть в офисах озелененные пространства для отдыха и кофе-пойнты — так им будет проще бороться со стрессом. Обязательным элементом офиса озеленение рекреационных пространств считают 70 процентов россиян, 47 хотели бы видеть на работе кофе-пойнты, помещения для встреч и неформального общения, а 36 процентов нужны площадки на открытом воздухе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские «Герани» ударили по поезду с украинскими военными. Киев пытался замаскировать переброску бойцов под видом пассажиров

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Уставший от претензий жены российский военный ответил перед судом за свое преступление

    В Германии назвали подтолкнувшее Европу к диалогу с Россией событие

    Появились подробности массированного ночного налета ВСУ на регионы России

    В сети обсудили фигуру Кайли Дженнер на новых фото папарацци

    Президент Колумбии необычно высказался о суде над Мадуро

    Названа доля планирующих сменить профессию россиян

    Мужчина на глазах прохожих занялся сексом с женщиной вдвое старше себя и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok