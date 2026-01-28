Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:30, 28 января 2026Забота о себе

Названы вредные для здоровья зубов безобидные привычки

Стоматолог Ачиоли предупредил об износе эмали из-за грызения ногтей
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Стоматолог Леонардо Ачиоли предупредил, что некоторые привычки, которые на первый взгляд кажутся безобидными, в действительности вредны для здоровья зубов. Их он назвал в беседе с изданием Terra.

По словам Ачиоли, здоровью зубов вредят привычки грызть ногти, сосать пальцы, ковыряться в зубах, жевать на одной стороне челюсти и открывать зубами различные упаковки. «Эти действия провоцируют ломкость зубов, износ эмали, нарушения прикуса и воспаление десен, а также увеличивают риск инфекций», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Также специалист призвал правильно выбирать средства для ухода за полостью рта. «Использование зубных паст и ополаскивателей, которые обладают высокой абразивностью или содержат большое количество спирта, может нарушить баланс микрофлоры полости рта и повысить чувствительность зубов», — дополнил он.

Ранее стоматолог Кирилл Поляков призвал вовремя лечить кариес. В противном случае могут появиться серьезные проблемы с сердцем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Там скоро все разбегутся». Новости о мизерных зарплатах и проблемах в «Почте России» дошли до руководства страны

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Пассажирка уснула на плече у матери на борту самолета и не проснулась

    Шапша сделал заявление по пожару на заводе Tenet

    Раскрыт состав делегации России на переговорах с президентом Сирии

    В Госдуме предложили альтернативу легализации онлайн-казино

    Названы вредные для здоровья зубов безобидные привычки

    На Украине раскрыли подробности удара по Одессе

    В России установили День военной полиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok