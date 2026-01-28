Названы вредные для здоровья зубов безобидные привычки

Стоматолог Ачиоли предупредил об износе эмали из-за грызения ногтей

Стоматолог Леонардо Ачиоли предупредил, что некоторые привычки, которые на первый взгляд кажутся безобидными, в действительности вредны для здоровья зубов. Их он назвал в беседе с изданием Terra.

По словам Ачиоли, здоровью зубов вредят привычки грызть ногти, сосать пальцы, ковыряться в зубах, жевать на одной стороне челюсти и открывать зубами различные упаковки. «Эти действия провоцируют ломкость зубов, износ эмали, нарушения прикуса и воспаление десен, а также увеличивают риск инфекций», — подчеркнул он.

Также специалист призвал правильно выбирать средства для ухода за полостью рта. «Использование зубных паст и ополаскивателей, которые обладают высокой абразивностью или содержат большое количество спирта, может нарушить баланс микрофлоры полости рта и повысить чувствительность зубов», — дополнил он.

