Стоматолог рассказал о связи кариеса с болезнями сердца

Стоматолог Поляков: Кариес повышает риск воспаления внутренней оболочки сердца

Стоматологи все чаще говорят о том, что запущенные зубы — это не только про улыбку и жевание, иногда последствия выходят далеко за пределы рта и могут затронуть даже сердце, рассказал челюстно-лицевой хирург стоматологии «Наудент» Кирилл Поляков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснил, что кариес — это инфекция, и пока разрушение зуба поверхностное, организм с ней справляется. Однако когда процесс доходит до нерва, продолжил он, возникает очаг хронического воспаления. Бактерии и продукты их жизнедеятельности регулярно попадают в кровь, особенно при жевании, чистке зубов или даже обычном разговоре, дополнил стоматолог.

«Для здорового человека это может пройти незаметно, но если у человека есть проблемы с сосудами, клапанами сердца или ослабленный иммунитет, такие микроатаки становятся опасными. Кардиологи давно знают: хронические воспалительные очаги в организме повышают риск инфекционного эндокардита — воспаления внутренней оболочки сердца. И зубы здесь занимают одно из первых мест», — рассказал Поляков.

Хирург указал, что люди с запущенными стоматологическими проблемами чаще сталкиваются с атеросклерозом и скачками артериального давления. Причина, по его словам, в том, что это системная воспалительная реакция, которую организм поддерживает месяцами и даже годами. Человек может годами ходить с разрушенным зубом, привыкая к дискомфорту или вовсе его не замечая, а сердце в это время работает в условиях постоянного скрытого стресса, отметил Поляков.

«Важно понимать, что речь не о том, что «одна дырка - и инфаркт». Но запущенные зубы действительно могут стать тем самым лишним фактором риска, который накладывается на возраст, давление, наследственность и образ жизни, не просто «плюсуясь», а «умножая» их или даже возводя в степень», — подчеркнул стоматолог.

