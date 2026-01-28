В России не смогли построить в срок фабрику микрочипов

Глава КРСУ Мисюра сообщил о переносе запуска фабрики микрочипов в Екатеринбурге

Сдача в эксплуатацию фабрики по производству микрочипов «Карат» в Екатеринбурге перенесли как минимум на год — с конца текущего года на конец 2027-го. Об этом рассказал глава Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андрей Мисюра, сообщает портал 66.ru

Причиной задержки он назвал неготовность к реализации проекта индустриального партнера — Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь». В настоящее время под производство выделен земельный участок и проведены инженерные сети, но строительство еще не началось.

Микросхемы, которые должен выпускать завод, планируется использовать в радарах, роутерах, медицинских сканерах, а также в оборонной промышленности. Мощность предприятия составит до двух тысяч пластин в год, инвестиции в проект ранее оценивались в 13 миллиардов рублей.

На прошлой неделе Мисюра в комментарии порталу Ura.ru отмечал, что цифровые микрочипы, которые пытаются делать в России, получаются в 100 раз больше передовых мировых разработок. Однако в части аналоговых чипов страна в состоянии выпускать продукцию конкурентного уровня.

По его словам, на данный момент российская промышленность обеспечена отечественными аналоговыми чипами только на 10 процентов при потребности в 10 тысяч пластин.

Ранее СМИ выяснили, что в рамках плана развития микроэлектроники в России правительство хочет создать мегакорпорацию под названием «Объединенная микроэлектронная компания» (ОМК), на развитие которой в период до 2030 года направят триллион рублей, в том числе 750 миллиардов — из федерального бюджета.