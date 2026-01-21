Реклама

20:18, 21 января 2026Экономика

В России собрались создать новую мегакорпорацию

CNews: В России создадут новую мегакорпорацию для развития микроэлектроники
Платон Щукин
Платон Щукин

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В рамках плана развития микроэлектроники в России правительство собирается создать мегакорпорацию под названием «Объединенная микроэлектронная компания» (ОМК), на развитие которой в период до 2030 года направят триллион рублей, в том числе 750 миллиардов — из федерального бюджета. Об этом со ссылкой на несколько источников пишет Cnews.

Средства пойдут на подготовку кадров, развитие инфраструктуры и создание микроэлектронного производства полного цикла. В том числе речь идет о заводе по выпуску чипов по топологии 28 нанометров и ниже. Предполагается, что официально правительство примет стратегию до 1 марта, после чего она будет утверждена отдельным указом президента.

Собеседники издания утверждают, что ОМК возглавит Денис Фролов, владеющий разработчиком чипов «Байкал электроникс» и IT-группой «Астра». Средства на новую корпорацию планируют собирать за счет технологического сбора на готовые изделия, вступающего в силу с 1 сентября 2026 года и призванного помочь отечественным компаниям.

К настоящему времени российская микроэлектроника испытывает значительный дефицит финансирования. В Минпромторге указывали, что программа по развитию электронного машиностроения в России недофинансирована на 33,1 миллиарда рублей.

Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) утверждает, что на этом фоне производство отечественного электронного оборудования и потребление электронных компонентов в минувшем году рухнуло на четверть по сравнению с 2024 годом.

В текущем виде план по развитию электроники и микроэлектроники в стране до 2030 года предполагает серийный выпуск микросхем по топологии 65 нанометров в 2028 году. Такая продукция считалась передовой 20 лет назад, сейчас ведущие производители микросхем выпускают чипы по технологии 2 нанометра и ниже. По данным CNews, из-за создания госкорпорации план подвергнется коррекции.

