05:55, 28 января 2026Мир

Немецкий генерал оценил сроки возможного нападения России на НАТО

Генерал ФРГ Функе: Россия может напасть на НАТО в течение трех лет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Oswaldo Rivas / Reuters

Россия может напасть на НАТО в течение трех лет. Так сроки начала возможной войны оценил начальник штаба Объединенного командования поддержки бундесвера генерал-лейтенант Геральд Функе в интервью The Times.

По его словам, в первые часы нападения немецкие войска окажутся в эпицентре боевых действий. Расположенная в Литве 45-я танковая бригада численностью 4800 человек пойдет в контратаку, после чего из Германии на линию фронта перебросят 15 тысяч военнослужащих.

Генерал добавил, что затем в немецкие порты на Северном море прибудут десятки тысяч солдат НАТО, откуда их перебросят на восток по автомобильным и железнодорожным путям. Данные пути будут подвергаться диверсиям и ракетным ударам со стороны РФ, считает военачальник.

Ранее Функе заявил, что Германии стоит готовиться к тяжелой войне с Россией с большим количеством потерь.

