08:16, 28 января 2026

Обвиняемая Трампом в инцесте конгрессвумен подверглась нападению в Миннеаполисе

Bloomberg: Член Палаты представителей США Омар подверглась нападению
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maria Alejandra Cardona / Reuters

Член Палаты представителей США Ильхан Омар вечером 27 января подверглась нападению в здании мэрии города Миннеаполис, когда призывала к последствиям для федеральных чиновников, контролирующих агрессивную иммиграционную политику президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

«В офисе конгрессвумен было опубликовано заявление, в котором говорилось, что провокатор попытался напасть на нее, распылив неизвестное вещество из шприца. Сотрудники службы безопасности и полиции Миннеаполиса быстро задержали этого человека. Сейчас он находится под стражей», — говорится в материале.

Уточняется, что Омар не пострадала и продолжила встречу с избирателями, потому что «не позволяет задирам побеждать».

В заявлении полиции Капитолия США говорится, что подозреваемый предстанет перед «быстрым правосудием», и выражается благодарность за «оперативную реакцию службы безопасности на месте и наших местных партнеров из правоохранительных органов».

Ранее Трамп обвинил Омар, семья которой родом из Сомали, в заключении брака с собственным братом. По его словам, она якобы сделала это, чтобы получить гринкарту и оказаться в США.

