Одесса попала под массированный удар

«РВ»: По Одессе нанесен массированный удар, слышны взрывы и стрельба
Фото: Viacheslav Onyshchenko / Globallookpress.com

Одесса подверглась массированной атаке, в городе слышны взрывы и стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его данным, задействованы десятки дронов-камикадзе «Герань», удары наносятся по объектам в Одессе и области. Предположительно, были атакованы теплоэлектростанции (ТЭЦ).

Накануне российские войска нанесли удар по Львовской области на западе Украины. Сообщалось, что «Герани» «навестили нефтебазу» противника в Бродах. В районе города произошли взрывы и масштабное задымление.

