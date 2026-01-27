Реклама

14:14, 27 января 2026

«Навестили нефтебазу в Львовской области». Россия нанесла удар по западу Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры во Львовской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Российская армия ударила по Львовской области на западе Украины. Местные каналы писали о взрывах и масштабном задымлении в районе города Броды.

В Бродах зафиксировано попадание беспилотника, заявили в львовской областной военной администрации. По словам главы ОВА Максима Козицкого, был атакован объект инфраструктуры. На кадры в сети попал черный столб дыма. Позднее городской совет рассказал, что после атаки ВС России горят нефтепродукты — в Бродах находится крупное нефтехранилище компании «Львовнефтепродукт», расположенное недалеко от одноименного нефтепровода Одесса — Броды.

Telegram-канал «Военный осведомитель» также написал, что дроны-камикадзе «Герань» «навестили нефтебазу» противника в Бродах.

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Россия ударила «Орешником» по авиазаводу во Львове

12 января Минобороны России сообщило, что в результате удара ракетного комплекса «Орешник» по Львову, нанесенного 9 января, был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. На нем собирали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые применяли для ударов по территории России, а также ремонтировали и обслуживали самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе переданные западными странами F-16 и МиГ-29.

Взрывы прогремели во Львове и были слышны по всему городу, области и в соседней Ровненской области. В сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент мощного взрыва во Львовской области. Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал удар, признав, что был поражен «один из объектов критической инфраструктуры».

Зеленский заявил, что Россия готовится к новым массированным ударам

Позднее президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Вооруженные силы России готовятся к новым массированным ударам. Отмечалось также, что ВС России могут применить и ракетный комплекс «Орешник». По информации украинских СМИ, удар может быть нанесен с полигона Капустин Яр.

Опасения Зеленского оправданны, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. «Ему предлагали мирные переговоры. Все были открыты для мирных переговоров. (...) Но они же в Стамбуле отказались от всех видов мирного соглашения в марте 2022 года. Они били по мирным жителям. После этого, конечно, они должны опасаться», — высказался он.

    

