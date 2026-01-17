Реклама

07:50, 17 января 2026Бывший СССР

Зеленский заявил о подготовке ВС России к массированным атакам. Украина боится нового удара «Орешником»

Зеленский заявил, что ВС России готовятся к новым массированным ударам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Petros Karadjias / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Вооруженные силы России готовятся к новым массированным ударам. Политик призвал украинцев обращать внимание на воздушные тревоги.

Отдельные задачи сегодня для ПВО, для военных. Сейчас от разведки мы имеем информацию, что россияне готовятся к новым массированным ударам

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Украинский лидер добавил, что Киев «честно говорит с партнерами относительно ракет для ПВО, относительно систем, которые так необходимы». Зеленский также пожаловался, что стране недостаточно поставок.

На Украине испугались ракетного обстрела в ближайшее время

Telegram-канал «Инсайдер UA» сообщал, что российские войска планируют начать ракетные удары по Украине в ближайшее время. Отмечается, что ВС РФ могут применить и ракетный комплекс «Орешник». По информации украинских СМИ, удар может быть нанесен с полигона Капустин Яр.

Военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов ранее заявил, что Украина вскоре может подвергнуться новым ударам «Орешника». Он напомнил об ударе ракетного комплекса по Львову, который был нанесен 9 января. В результате атаки был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По данным Минобороны России, на этом заводе собирали беспилотники, которые применяли для ударов по российской территории, а также ремонтировали и обслуживали самолеты украинской армии, в том числе переданные западными странами F-16 и МиГ-29.

Конечно, хотелось бы получить результат более массированного применения, то есть не одиночного пуска, а группового — трех-пяти ракет. Но пока это задача на завтрашний день. Впрочем, думаю, ждать долго не придется

Владимир ПоповВоенный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор

Эксперт назвал этот удар предупреждением для Польши и Румынии, которые «очень рьяно выслуживаются перед НАТО».

На Западе признали неспособность создать аналог «Орешника»

Армия США может получить около 640 миллионов долларов дополнительного финансирования для создания баллистических ракет средней дальности (БРСД), которые станут аналогом российской БРСД «Орешник» По данным The War Zone, армия США уже рассматривает вариант ракеты средней дальности, который можно разработать на основе ракеты малой дальности Precision Strike Missile.

Однако военный эксперт Василий Дандыкин считает, что в гиперзвуковом оружии Россия обошла американцев, и создать что-то подобное там не смогут минимум до конца этого десятилетия.

Здесь очевидно, у них идет отставание, причем у них не все получается. (…) Я думаю, что тяжело будет им до конца этого десятилетия сделать

Василий ДандыкинВоенный эксперт

По данным The Military Watch Magazine, европейские страны также не в состоянии в сжатые сроки создать аналог российской баллистической ракеты «Орешник». Отмечается, что из-за «значительных технологических препятствий» даже в случае успеха ракета европейского производства будет в несколько раз дороже российского ракетного комплекса.

