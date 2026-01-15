Реклама

18:47, 15 января 2026Бывший СССР

На Украине испугались нового удара «Орешника»

На Украине испугались нового удара «Орешника» с полигона Капустин Яр
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Россия может применить ракетный комплекс «Орешник» в ближайшее время. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер.UA».

«Есть информация об угрозе применения в ближайшее время ракеты "Орешник" по территории Украины», — испугались в Киеве. По информации украинских СМИ, удар может быть нанесен с полигона Капустин Яр.

Впервые в 2026 году Россия нанесла по Украине удар «Орешником» 9 января. В Минобороны России пояснили, что атака стала ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и другие европейские страны должны обзавестись оружием, которое могло бы быть аналогом российского ракетного комплекса «Орешник». Политик также отметил, что республике необходимо «ускоренное наращивание собственных возможностей сдерживания».

