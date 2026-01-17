В Госдуме ответили на заявление Зеленского о подготовке России к массированным атакам

Депутат Колесник: Опасения Зеленского из-за подготовки РФ к атакам оправданны

Опасения президента Украины Владимира Зеленского из-за подготовки России к массированным атакам оправданны, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Ему предлагали мирные переговоры. Все были открыты для мирных переговоров. Единственное, ему нужно хотя бы какую-то легитимность приобрести — выборы или еще какие-то условия. Поскольку сейчас он человек нелегитимный. Но они же в Стамбуле отказались от всех видов мирного соглашения в марте 2022 года. Они били по мирным жителям. После этого, конечно, они должны опасаться», — заявил Колесник.

Его опасения вполне оправданны. Пусть боится. Боятся, значит, уважают Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее Зеленский выступил с утверждением, что Вооруженные силы (ВС) России «готовятся к новым массированным ударам». Он добавил, что украинская сторона честно говорит с партнерами относительно ракет для ПВО. Зеленский также пожаловался, что Киеву недостаточно поставок.

Ранее Telegram-канал «Инсайдер UA» написал, что ВС России могут начать ракетные удары по Украине в ближайшее время. Отмечалось, что российская сторона может применить и ракетный комплекс «Орешник», но, как указало издание «Страна.ua», никаких подтверждений этому нет.