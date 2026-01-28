Реклама

15:29, 28 января 2026

Оскандалившуюся на туре в Куршевель Rendez-Vous поймали на выводе денег в офшоры

Компания Rendez-Vous выводит деньги из России на кипрский офшор
Вячеслав Агапов

Фото: Morumotto / Shutterstock / Fotodom  

Владелец магазинов обуви и аксессуаров Rendez-Vous выводит деньги из России в кипрский офшор. Оскандалившуюся роскошным туром в Куршевель компанию поймали на выводе средств авторы Telegram-канала Baza.

Права на бренд Rendez-Vous принадлежат кипрской компании Rendez-Vous Services LTD, открытой весной 2014 года. За использование торговой марки ей регулярно отчисляют роялти — 396 тысяч евро в 2017 году и 681 тысяч евро в 2018-м. Бенефициаром фирмы является местная компания Brodile Industries LTD, которой, в свою очередь, управляет Peritas Directors.

Согласно аудиторским отчетам, российское юрлицо продавца обуви должно «материнской» компании на Кипре 1,3 миллиона евро — эту сумму кипрская «Рандеву» впервые в своей истории выплатила инвесторам после начала СВО.

Как стало известно ранее, четырехдневное празднование 25-летнего юбилея сети обошлось не менее чем в 30 миллионов рублей. Среди гостей тура в Куршевель были модель Елена Перминова, журналистка Ксения Собчак, блогер Оксана Самойлова, актриса Елизавета Базыкина, стилист Александр Рогов и бизнесвумен Ксения Шипилова. На французские Альпы вместе с десятью сотрудниками компании их доставлял частный джет. Гости отдыхали в люксовом горном отеле Le Strato, употребляли элитный алкоголь, устрицы, прошутто и хамон. Во время ужина эксклюзивно выступала французская певица Патрисия Каас.

Как отмечает Baza, российская компания пыталась оправдать проведение корпоратива инициативой их французского бутика, однако выяснилось, что этот филиал за четыре года официально заработал денег меньше, чем было потрачено на ВИП-тур.

