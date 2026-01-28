Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:04, 28 января 2026Бывший СССР

Песков ответил на слова главы МИД Украины о мирных соглашениях

Песков: Россия сейчас не обсуждает перечни документов по Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Россия сейчас не обсуждает перечни документов по Украине. Так на слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о двух мирных соглашениях ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас не обсуждаем никакие перечни документов. Мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме, что и происходит», — отметил он.

Представитель Кремля также добавил, что члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби регулярно получают указания от президента России Владимира Путина.

Ранее Сибига заявил, что мирное соглашение об урегулировании конфликта из 20 пунктов является двусторонним документом. Он уточнил, что Украина подпишет документ с США, отдельно Соединенные Штаты подпишут соглашение с Россией, при этом подписи ЕС не будет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли подробности удара по Одессе

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Турист наткнулся на тело исчезнувшей два года назад в Австралии путешественницы

    В Москве произошел транспортный коллапс

    Песков ответил на слова главы МИД Украины о мирных соглашениях

    Подозреваемые в создании мошеннической схемы сотрудники РЖД попали на видео

    Семь часов подмосковные хирурги спасали мужчину c раздробленным лицом

    США получат рой умных дронов-камикадзе

    В России оценили шансы прорыва ВСУ российской границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok