Появились подробности массированного ночного налета ВСУ на регионы России

За ночь с 27 на 29 января система ПВО России сбила 75 украинских БПЛА

За ночь с 27 на 29 января система противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбила 75 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эти подробности массированного ночного налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились в сообщении российского Министерства обороны в Telegram.

В оборонном ведомстве сообщили, что под удар попали 10 российских регионов — Краснодарский край, Республика Крым, а также Белгородская, Астраханская, Курская, Воронежская, Брянская, Ростовская, Тамбовская и Волгоградская области. Кроме того, средства ПВО сбили БПЛА ВСУ над Черным и Азовским морями.

Больше всего беспилотников уничтожили над Краснодарским краем (24 единицы) и Крымом (23 единицы). Все сбитые БПЛА относились к самолетному типу.

Как сообщалось ранее, в жители Таганрога услышали за ночь не менее пяти мощных взрывов.