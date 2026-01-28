Реклама

Россия
02:20, 28 января 2026Россия

В российском городе прогремели взрывы

Shot: В Таганроге произошли взрывы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

В Таганроге прогремело не менее пяти взрывов — предварительно, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские дроны. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«По словам очевидцев, первые взрывы прогремели около 30 минут назад — всего было слышно около пяти громких звуков. Местные жители утверждают, что видели вспышки со стороны Таганрогского залива, а также слышали жужжание в небе», — указано в сообщении.

Отмечается, что взрывы также были слышны в расположенном неподалеку городе Азов. Официальной информации о разрушениях и пострадавших в результате атаки пока нет.

Ранее атаке украинских дронов подвергся еще один российский регион — Краснодарский край. Очевидцы слышали басовитые взрывы и характерное жужжание моторов со стороны Азовского моря.

