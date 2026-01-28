Реклама

11:51, 28 января 2026

Раскрыт неочевидный фактор снижения когнитивных способностей

EP: Воздействие загрязненного воздуха на мать ухудшает память ребенка
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Jason Lee / Reuters

Воздействие загрязненного воздуха во время беременности может негативно сказываться на когнитивном развитии ребенка уже в первые месяцы жизни. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие связь между уровнем загрязнения воздуха в пренатальный период и ранними показателями работы памяти у младенцев. Результаты работы опубликованы в журнале Environmental Pollution (EP).

В исследовании приняли участие более 160 пар «мать–ребенок». Ученые оценивали воздействие диоксида азота, мелкодисперсных частиц PM2.5, черного углерода, а также содержания меди и железа в воздухе на протяжении беременности. Для этого использовались детализированные модели, учитывающие не только место проживания, но и перемещения женщин — работу и дорогу.

Когнитивное развитие детей оценивали с помощью айтрекинга — метода, фиксирующего движения глаз. В возрасте 6 и 18 месяцев младенцам показывали знакомые и новые изображения, анализируя, как долго ребенок задерживает взгляд на новом объекте. Более короткий интерес к новому изображению интерпретируется как более слабая визуальная память и обработка информации.

Анализ показал: более высокий уровень загрязнения воздуха во время беременности был связан с худшими результатами таких тестов, особенно при воздействии PM2.5, черного углерода и меди в составе частиц. Эффект был выражен сильнее у мальчиков. Авторы подчеркивают, что полученные данные усиливают аргументы в пользу защиты беременных от загрязнения воздуха и подтверждают, что внутриутробный период является критически важным этапом для формирования когнитивных функций.

Ранее стало известно, что риск развития сердечной недостаточности и то, как быстро она прогрессирует, зависит от окружающей среды.

