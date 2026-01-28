Раскрыта цель отправки советского судна в Гренландию

Bild: Дания отправила в Гренландию советское судно для размещения на нем солдат

Дания направила в Гренландию Ocean Endeavour — бывший советский круизный паром «Константин Симонов». Как пишет издание Bild, судно станет плавучей казармой для солдат НАТО, которые принимают участие в учениях Arctic Endurance («Арктическая стойкость» — прим. «Ленты.ру»).

Согласно планам, судно должно пришвартоваться к берегу столицы острова Нуук уже в ближайшие выходные. На нем планируется разместить 150 датских солдат, чтобы они смогли жить в хороших условиях без необходимости временного размещения на суше.

На судне есть все необходимое для жизни: ресторан, библиотека, сауна, открытый бассейн, многоместные каюты и три салона.

Паром ввели в эксплуатацию еще во времена Советского Союза, в 1982 году под именем «Константин Симонов». В 2014 году, уже будучи Ocean Endeavour, он прошел капитальный ремонт и стал эксплуатироваться как экспедиционное судно в полярных водах.

Ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен обозначил красные линии в диалоге с Соединенными Штатами Америки (США).

