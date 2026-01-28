Реклама

11:31, 28 января 2026Силовые структуры

Расследование дела сестер Хачатурян возобновили

РИА Новости: Расследование дела сестер Хачатурян об убийстве их отца возобновили
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Расследование в отношении сестер Хачатурян по делу об убийстве их отца Михаила, совершенном в 2018 году, возобновили. Об этом заявил представитель семьи Хачатурян Георгий Чугуашвили в беседе с РИА Новости.

«Возобновлено расследование, проводятся следственные действия, будут им вменять то, что и вменяли ранее, — убийство», — сообщил адвокат.

По словам Чугуашвили, сторона потерпевших, родственников погибшего, оспаривает мотив преступления. Он отметил, что сторона отказывается верить в то, что Михаил Хачатурян насиловал дочерей, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, указывающие на насилие со стороны отца девушек.

В апреле 2025 года суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми. Мужчину судили за насильственные действия сексуального характера, избиение, изготовление порно и его распространение.

Сестры Хачатурян расправились с отцом в июле 2018 года. По версии следствия, девушки изрезали его в московской квартире, так как он издевался над ними.

