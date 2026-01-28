Реклама

13:43, 28 января 2026

Ребенок вывалился из движущейся машины посреди оживленного перекрестка

В США ребенок выпал из движущейся машины и попал на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В городе Фуллертон, США, полуторагодовалый ребенок выпал из движущейся машины и попал в больницу. Об этом пишет New York Post.

Мальчик вывалился из автомобиля посреди оживленного перекрестка. Его мать, Жаклин Эрнандес, тут же остановила машину и выбежала на дорогу. Вовремя остановиться получилось и у человека, который ехал за ней. Этот момент попал на видео.

Как именно ребенок оказался на дороге — неизвестно. Его доставили в больницу. По прогнозам врачей, он восстановится быстро. Тем временем Эрнандес арестовали. Ее обвиняют в насилии над ребенком.

Ранее сообщалось, что в Малайзии загадочный преступник угнал машину с девочкой в салоне, пока ее родители отлучились в кафе. После трехчасовых поисков автомобиль с ребенком на заднем сиденье удалось найти около жилого комплекса.

