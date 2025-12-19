Реклама

16:08, 19 декабря 2025Из жизни

Загадочный преступник угнал машину с пятилетней девочкой в салоне

В Малайзии преступник угнал машину с девочкой внутри
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Lim Huey Teng / Reuters

В Малайзии загадочный преступник угнал машину с девочкой в салоне, пока ее родители отлучились в кафе. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел рано утром 18 декабря в городе Петалинг-Джая. Около половины восьмого утра супруги подъехали на автомобиле к кафе, оставили пятилетнюю дочь внутри и отправились покупать завтрак. Когда муж с женой вернулись, машины на парковке не было. Они сразу же вызвали полицию.

После трехчасовых поисков автомобиль с девочкой на заднем сиденье удалось найти около жилого комплекса. Ребенок не пострадал. При этом установить, кто угнал машину и почему в итоге бросил ее, так и не удалось.

Расследование продолжается. Начальник городской полиции призвал родителей не оставлять детей в машине одних ни при каких обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что в США преступник угнал машину с двухлетним мальчиком на заднем сиденье. Угонщика удалось задержать через 10 минут.

    Обсудить
