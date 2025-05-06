Преступник угнал машину с двухлетним ребенком внутри

NYPost: В США преступник угнал машину с двухлетним мальчиком внутри

В США преступник угнал машину с двухлетним мальчиком на заднем сиденье. Об этом сообщает New York Post (NYPost).

Инцидент произошел в Нью-Йорке в пятницу, 2 мая. 32-летняя женщина позвонила в полицию и рассказала, что неизвестный угнал ее автомобиль. При этом внутри находился ребенок американки — она оставила его в салоне на несколько минут, когда пошла за продуктами.

Спустя 10 минут машину американки заметили на перекрестке и сумели остановить патрульные. Мальчик не пострадал. Угонщиком оказался 34-летний Морис Стивенс. Он не был знаком с пострадавшими.

Мужчину обвинили в краже, похищении и создании угрозы жизни ребенку. Известно, что ранее Стивенс уже привлекался к уголовной ответственности.

В августе 2024 года в Австралии задержали 41-летнего преступника, который угнал машину с женщиной и ребенком внутри. Арест угонщика попал на видео, снятое полицией.