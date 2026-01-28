Реклама

Экономика
21:05, 28 января 2026

Россиянам назвали способ вернуть деньги за отопление

Нина Ташевская
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Россияне имеют право вернуть деньги за отопление, если в квартире слишком холодно. Способ получить перерасчет платежей назвала россиянам эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко, пишет РИА Новости.

Специалистка рассказала, что по закону температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже плюс 18 градусов или плюс 20, если речь идет об угловых комнатах. «А если за бортом минус 31 градус и ниже, то в квартире должно быть 20 градусов и 22 градуса — в угловых комнатах», — подчеркнула Дайнеко.

Перебои с отоплением в доме могут случаться, но не более чем на 24 часа суммарно в месяц и 16 часов одновременно. Недовольным температурой в квартирах россиянам эксперт посоветовала обратиться с заявкой в обслуживающую организацию. После регистрации жалобы управляющая компания обязана направить специалистов для осмотра помещения и устранения неполадок. Если нарушение обнаружат и подтвердят, собственник квартиры сможет попросить перерасчет платы за отопление, заключила Дайнеко.

Ранее жители Ростовской области пожаловались на более чем 10 дней без горячей воды.

    

