12:42, 28 января 2026Путешествия

Россиянам рассказали о подешевевших турах на любимый курорт богачей

АТОР: Туры на Мальдивы подешевели после новогодних праздников
Алина Черненко

Фото: icemanphotos / Shutterstock / Fotodom

Туры на Мальдивы после новогодних праздников подешевели на 15-25 процентов. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, это связано со снижением цен на авиабилеты и тарифов в отелях. Так, если в новогодний период перелет на любимый курорт богачей обходился минимум в 110 тысяч рублей с человека, то на февраль и март можно найти варианты от 60 до 73 тысяч рублей в зависимости от авиакомпании. Сильнее всего подешевели стыковочные рейсы. Например, на самолете авиакомпании AZAL можно долететь до Мальдив с пересадкой в Баку от 49 тысяч рублей (без багажа).

Материалы по теме:
Россияне заполонили Мальдивские острова. Что сделало любимый курорт богачей настоящим магнитом для туристов?
2 декабря 2024
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2026 году? Список стран, открытых для россиян
11 декабря 2025

В компании Coral Travel также отметили, что проживание в отелях курорта всех категорий, включая люксовые, после Нового года в среднем стало дешевле на 20 процентов. Некоторые гостиницы, которые в новогоднюю неделю стоили 650 тысяч рублей за двоих, теперь доступны менее чем за 300 тысяч рублей.

В АТОР предупредили, что период относительно низких цен на Мальдивах продлится недолго. С приближением китайского Нового года, который отмечается с 17 февраля по 3 марта, наблюдается высокий спрос, в том числе со стороны гостей из Поднебесной.

Ранее Мальдивы вошли в список самых популярных у россиян курортных стран в феврале. В тройке лидеров рейтинга оказались Таиланд, Вьетнам и ОАЭ.

